هدف برشلونة وريال مدريد يقترب من الانضمام لتشيلسي

ووفقا للصحيفة بات إيفان فريسنيدا، الذي تواجد على طاولة قطبي إسبانيا (برشلونة وريال مدريد) منذ بداية الصيف الحالي، قريبا من التوقيع مع تشيلسي مقابل 10 ملايين يورو فقط، رغم أن شرطه الجزائي يبلغ 20 مليونا.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي سيحسم الصفقة، ثم يعير فريسنيدا إلى أحد الأندية هذا الموسم.وأوضحت أن فريسنيدا استفسر من برشلونة عن موقفه من الصفقة بداية هذا الأسبوع، لكنه حصل على رد صادم بأن قانون اللعب المالي النظيف لا يسمح بشرائه.