مصير فيراتي "مجهول".. ما حقيقة انتقال نجم باريس للأهلي السعودي؟

وخرج فيراتي من حسابات المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، ويبحث عن نادٍ جديد خلال الفترة الحالية.ونفى فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، وجود مفاوضات من الأساس بين أهلي جدة وفيراتي.وكتب رومانو عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): "الأهلي لم يفتح محادثات أبدا للتعاقد مع ماركو فيراتي، على الرغم من التقارير الأخيرة".وأضاف: "لم توجد مفاوضات من الجانب السعودي سواء مع باريس سان جيرمان أو ممثلي فيراتي".وختم: "النادي السعودي الوحيد الذي يجري محادثات مع ماركو فيراتي هو الهلال، وسبق أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية منذ شهر".وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فيراتي اتفق على الشروط الشخصية للعقد مع أهلي جدة، لكن الناديين لم يتفقا على شروط الصفقة حتى الآن.