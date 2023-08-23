ميلان يقترب من ضم مهاجم باريس

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن هوجو إيكيتيكي مهاجم البي إس جي، فتح الباب أمام الانتقال إلى ميلان.وأضافت الصحيفة أن إيكيتيكي يبقى أولوية في أجندة صفقات النادي الإيطالي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الجاري.وكشفت أن إدارة ميلان تستهدف ضم المهاجم الفرنسي الشاب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهائيا في صيف 2024.وكان هوجو إيكيتيكي قد انضم للفريق الباريسي في صيف 2022، لكن لم ينجح في فرض نفسه على حسابات المدرب السابق كريستوف جالتيه.كما أبلغ المدرب الحالي لويس إنريكي، الإدارة الباريسية بإمكانية الاستغناء عن هوجو إيكيتيكي هذا الصيف.ويملك إنريكي خيارات أخرى بديلة في خط الهجوم، منها الرباعي المنضم حديثا، عثمان ديمبلي وجونزالو راموس وأسينسيو ولي كانج إضافة إلى كيليان مبابي.