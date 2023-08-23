إنريكي يوجه رسالة مشفرة شديدة اللهجة.. هل يقصد مبابي؟

وتولى إنريكي القيادة الفنية لبطل فرنسا في صيف 2023، لكن الفريق حقق بداية محبطة في الدوري المحلي هذا الموسم، وسقط في فخ التعادل خلال أول جولتين من عمر المسابقة.وقال إنريكي في مقابلة مع قناة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء: "لاعبو كرة هم في الأصل بشر، عندما تلعب رياضة جماعية، فتكون سعيدا عندما يسجل زميلك في الفريق هدفا، أو حتى اللاعب الذي يشغل نفس مركزي، التفكير في أننا محط اهتمام العالم، أمر غير مقبول".وفسر البعض تصريحات إنريكي على أنها للاعبه كيليان مبابي، الذي يثير الكثير من الجدل والأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تمسكه بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي.وتابع مدرب منتخب إسبانيا السابق بقوله: "لا يجب أن أفكر في شخصي فقط، وأن أنا من يجب أن يسجل، أحيانا يكون تقديم تمريرة لزميلك أكثر أهمية وإفادة من تسجيل الهدف بنفسك".كما رفض إنريكي الحديث بشأن "هوس" فريقه بالفوز بلقب دوري الأبطال، وهي البطولة التي طالما استعصت على الفريق حتى في وجود النجمين السابقين؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بجانب مبابي، مؤكدا أنهم سيسعون في النسخة الجديدة من البطولة إلى "التركيز بشكل كبير على تقديم أداء ونتائج طيبة".