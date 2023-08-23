Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. طوابير أمام محطات لتعبئة الوقود (فيديو)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إنريكي يوجه رسالة مشفرة شديدة اللهجة.. هل يقصد مبابي؟

رياضة

2023-08-23 | 11:26
إنريكي يوجه رسالة مشفرة شديدة اللهجة.. هل يقصد مبابي؟
396 مشاهدة

وجه الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة تحذير شديدة اللهجة لـ "جميع اللاعبين"، محذرا فريقه من "الهوس" بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وتولى إنريكي القيادة الفنية لبطل فرنسا في صيف 2023، لكن الفريق حقق بداية محبطة في الدوري المحلي هذا الموسم، وسقط في فخ التعادل خلال أول جولتين من عمر المسابقة.

وقال إنريكي في مقابلة مع قناة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء: "لاعبو كرة هم في الأصل بشر، عندما تلعب رياضة جماعية، فتكون سعيدا عندما يسجل زميلك في الفريق هدفا، أو حتى اللاعب الذي يشغل نفس مركزي، التفكير في أننا محط اهتمام العالم، أمر غير مقبول".


وفسر البعض تصريحات إنريكي على أنها للاعبه كيليان مبابي، الذي يثير الكثير من الجدل والأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تمسكه بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي.

وتابع مدرب منتخب إسبانيا السابق بقوله: "لا يجب أن أفكر في شخصي فقط، وأن أنا من يجب أن يسجل، أحيانا يكون تقديم تمريرة لزميلك أكثر أهمية وإفادة من تسجيل الهدف بنفسك".

كما رفض إنريكي الحديث بشأن "هوس" فريقه بالفوز بلقب دوري الأبطال، وهي البطولة التي طالما استعصت على الفريق حتى في وجود النجمين السابقين؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بجانب مبابي، مؤكدا أنهم سيسعون في النسخة الجديدة من البطولة إلى "التركيز بشكل كبير على تقديم أداء ونتائج طيبة".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
ملاكم عراقي يهاجم سلوان موميكا في السويد (فيديو)
Play
39.96%
15:13 | 2023-08-21
ملاكم عراقي يهاجم سلوان موميكا في السويد (فيديو)
15:13 | 2023-08-21
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود.. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم &quot;الفدية&quot; ولم يعودوا!
15.59%
07:55 | 2023-08-23
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود.. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم "الفدية" ولم يعودوا!
07:55 | 2023-08-23
النجف تعطل الدوام الرسمي عشرة أيام
13.47%
07:03 | 2023-08-22
النجف تعطل الدوام الرسمي عشرة أيام
07:03 | 2023-08-22
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
10.95%
03:35 | 2023-08-22
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
03:35 | 2023-08-22
إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل
10.11%
04:38 | 2023-08-22
إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل
04:38 | 2023-08-22
الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم
9.92%
04:10 | 2023-08-23
الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم
04:10 | 2023-08-23
المزيد
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

في بغداد.. طوابير أمام محطات لتعبئة الوقود (فيديو)
Play
في بغداد.. طوابير أمام محطات لتعبئة الوقود (فيديو)
13:09 | 2023-08-23
مع استمرار المناشدات.. اجراءات لانهاء ملف التجاوزات على العقارات
Play
مع استمرار المناشدات.. اجراءات لانهاء ملف التجاوزات على العقارات
06:34 | 2023-08-23
موظفو البلدية يطالبون بحمايتهم من الخارجين عن القانون
Play
موظفو البلدية يطالبون بحمايتهم من الخارجين عن القانون
06:30 | 2023-08-23
اكثر من 5 ملايين عامل يترقبون تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي‎
Play
اكثر من 5 ملايين عامل يترقبون تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي‎
05:37 | 2023-08-23
بعد تهديم منازلهم… اهالي "حي التراث" يناشدون الحكومة بايجاد بدائل لهم
Play
بعد تهديم منازلهم… اهالي "حي التراث" يناشدون الحكومة بايجاد بدائل لهم
05:30 | 2023-08-23
مع قرب الزيارة الأربعينية أصحاب المواكب يتظاهرون
Play
مع قرب الزيارة الأربعينية أصحاب المواكب يتظاهرون
05:00 | 2023-08-23
بالفيديو: صيانة المجسرات تثير امتعاض المواطنين
Play
بالفيديو: صيانة المجسرات تثير امتعاض المواطنين
04:59 | 2023-08-23
نينوى.. الاحياء الفقيرة تعاني الإهمال وانعدام تام للخدمات
Play
نينوى.. الاحياء الفقيرة تعاني الإهمال وانعدام تام للخدمات
04:42 | 2023-08-23
بالفيديو.. عراقيون مختطفون يتعرضون للتعذيب في إيران
Play
بالفيديو.. عراقيون مختطفون يتعرضون للتعذيب في إيران
16:50 | 2023-08-22
مباحثات "عراقية - تركية" لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان
Play
مباحثات "عراقية - تركية" لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان
14:00 | 2023-08-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.