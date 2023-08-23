برشلونة يوجه رسالة إلى لاعب عربي.. هذه تفاصيلها

وذكرت مجموعة تقارير، أن الزلزولي حصل على عرض من الدوري الألماني، وقد يدفعه النادي الكتالوني للرحيل هذا الصيف.ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اجتمع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، مع وكيل الزلزولي، اليوم الأربعاء، في النادي الكتالوني، وأخبره بأن البارسا يراهن على اللاعب المغربي هذا الموسم.وأشارت إلى أن ديكو أكد أن تشافي مدرب برشلونة، يعتمد على وجود الزلزولي ضمن الفريق هذا الموسم، كما أن الإدارة لن تستمع للعروض القادمة من أجله، إلا إذا جاء عرض لا يمكن رفضه.وأوضحت أن رغبة الزلزولي لا تزال الاستمرار مع برشلونة، بشرط أن يكون ضمن حسابات المشاركة في المباريات لدى تشافي.