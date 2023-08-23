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برشلونة يوجه رسالة إلى لاعب عربي.. هذه تفاصيلها
Alsumaria Tv
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وجهت إدارة برشلونة، رسالة حاسمة إلى خافيير جاريدو، وكيل عبد الصمد الزلزولي نجم البارسا، بشأن مصير اللاعب المغربي هذا الموسم.
وذكرت مجموعة تقارير، أن الزلزولي حصل على عرض من الدوري الألماني، وقد يدفعه النادي الكتالوني للرحيل هذا الصيف.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اجتمع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، مع وكيل الزلزولي، اليوم الأربعاء، في النادي الكتالوني، وأخبره بأن البارسا يراهن على اللاعب المغربي هذا الموسم.
وأشارت إلى أن ديكو أكد أن تشافي مدرب برشلونة، يعتمد على وجود الزلزولي ضمن الفريق هذا الموسم، كما أن الإدارة لن تستمع للعروض القادمة من أجله، إلا إذا جاء عرض لا يمكن رفضه.
وأوضحت أن رغبة الزلزولي لا تزال الاستمرار مع برشلونة، بشرط أن يكون ضمن حسابات المشاركة في المباريات لدى تشافي.
وفي سياق متصل، قالت مصادر قريبة إن الزلزولي لن يغادر جدران برشلونة، بعد حصوله على ضمانات من الجهاز الفني بالمشاركة.
وتابعت المصادر "الزلزولي أقنع تشافي بقدراته الفنية خلال جولته التحضيرية، كما أن اللاعب سعيد بوضعه الحالي داخل البلوجرانا".
ونوهت "تشافي كان واضحا مع الزلزولي، وأبلغه بأنه ينتظر منه الكثير داخل الملعب، كما أن اللاعب وعده بكسب الرهان داخل الفريق".
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