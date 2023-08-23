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رسميا.. السيتي يجدد عقد سيلفا حتى 2026

رياضة

2023-08-23 | 14:44
رسميا.. السيتي يجدد عقد سيلفا حتى 2026
476 مشاهدة

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، يوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

وربطت عدة تقارير برناردو بالرحيل عن مان سيتي هذا الصيف مع رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه على غرار برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان بطل فرنسا وبعض الأندية السعودية.


ولكن لاعب خط الوسط الهجومي والجناح الذي ينتهي عقده الحالي في 2025 جدد عقده لعام إضافي.

ونقل موقع مان سيتي عن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قوله "عشت ست سنوات رائعة مع مانشستر سيتي وأنا سعيد لتمديد وقتي هنا. الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزا جدا ومن الرائع أن أكون جزءا من هذه المجموعة المتعطشة والشغوفة".

وانضم سيلفا إلى سيتي في العام 2017 قادما من موناكو الفرنسي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

وشارك سيلفا مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفا.

دوليا، خاض سيلفا 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وتوج معه بلقب دوري الأمم الاوروبية 2019 عندما اختير أفضل لاعب في البطولة.
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