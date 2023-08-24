ميسي يواصل التألق ويضع إنتر ميامي على أعتاب اللقب الثاني

وتعادل إنتر ميامي بنتيجة 3-3 مع سينسيناتي، متصدر دوري المؤتمر الشرقي، بعد وقت إضافي قبل أن يحسم رفاق ليو ميسي المباراة بركلات الترجيح.وباتت الخسارة ضد إنتر ميامي هي الأولى لفريق سينسيناتي على ملعبه هذا الموسم، أمام متذيل المسابقة المحلية.وقاد ميسي فريق إنتر ميامي للتتويج بأول بطولة في تاريخه يوم السبت الماضي، وهي كأس الدوريات بعد التفوق على ناشفيل الأمريكي 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1.وباتت مباراة سينسيناتي هي الأولى لميسي التي يفشل خلالها في التسجيل مع إنتر ميامي بعد 7 مباريات أخرى لم يتوقف خلالها عن هز شباك الخصوم.وسجل ميسي 10 أهداف في 7 مباريات خاضها مع إنتر في بطولة كأس الدوريات، ليقود فريقه للقب ومنحه جائزتي الهداف وأفضل لاعب.إلا أن ميسي كان مفتاح تأهل إنتر ميامي إلى النهائي الثاني في تاريخه، بعدما صنع ثنائية حولت تأخر إنتر من الخسارة 0-2 إلى التعادل 2-2 في الوقت القاتل.وكون ميسي ثنائياً مع ليوناردو كامبانا الذي سجل هدفين لإنتر ميامي، الأول في الدقيقة 68 والثاني في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع.وصنع ميسي الهدف الأول من ركلة حرة من على الجانب الأيسر حولها كامبانا برأسه لداخل الشباك، والثاني بتمريرة طولية عالية من خارج المنطقة على رأس نفس اللاعب.وسيخوض إنتر ميامي نهائي كأس أمريكا المفتوحة يوم 27 سبتمبر/ أيلول المقبل ضد الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع هيوستن دينامو وريال سالت ليك.