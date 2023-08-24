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النصر السعودي يضم مدافع مانشستر سيتي
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حصل نادي النصر السعودي، على توقيع المدافع الإسباني إيميرك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وقع إيمريك لابورت عقده مع النصر، العقد حتى حزيران 2026".
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بـ"تويتر": "أكمل إيمريك لابورت الفحوصات الطبية، في دبي، كلاعب جديد في النصر".
وأضاف: "سافر لابورت الآن إلى الرياض، بعدما اتفقت كل الأطراف على عقد لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على كل المستندات".
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