النصر السعودي يضم مدافع مانشستر سيتي

وقال الصحفي سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وقع إيمريك لابورت عقده مع النصر، العقد حتى حزيران 2026".وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بـ"تويتر": "أكمل إيمريك لابورت الفحوصات الطبية، في دبي، كلاعب جديد في النصر".وأضاف: "سافر لابورت الآن إلى الرياض، بعدما اتفقت كل الأطراف على عقد لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على كل المستندات".