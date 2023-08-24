القوة الجوية بمواجهة رفاق بنزيما.. النتائج الكاملة لقرعة دوري ابطال آسيا

السومرية نيوز – رياضة



شهد اليوم الخميس، سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووضعت القرعة ممثل الوطن فريق القوة الجوية في المجموعة الثالثة الى جانب أندية الإتحاد السعودي وسيباهان الإيراني واجمك الأوزبكي.



تفاصيل القرعة كاملة:ـ



المجموعة الأولى

باختاكور – أوزبكستان، الفيحاء – السعودية، آهل – تركمانستان، العين – الإمارات.

المجموعة الثانية

السد – قطر، ناساف – أوزبكستان، الفيصلي – الأردن، الشارقة – الامارات.

المجموعة الثالثة

الاتحاد – السعودية، سابهان – إيران، القوة الجوية – العراق، أجمك – أوزبكستان.

المجموعة الرابعة

الهلال – السعودية، ناساجي – إيران، مومباي – الهند، نافباهور – أوزبكستان.

المجموعة الخامسة

بيرسبوليس – إيران، الدحيل – قطر، الاستقلال – طاجكستان، النصر – السعودية.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر أيلول 2023 ولغاية أيار 2024.



وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر شباط ولغاية نيسان من العام القادم، على أن تجري مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 أيار 2024.