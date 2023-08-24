تطورات انتقال صلاح لنادي سعودي.. النجم المصري يضع شرطاً "غريباً"

شرط انتقال محمد صلاح إلى السعوديةوأكدت صحيفة الميدان السعودية في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الكولومبي رامي عباس وكيل محمد صلاح اشترط على إدارة الاتحاد أن يكون النجم المصري هو الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، ويحصل على امتيازات تفوق ما حصل عليها نيمار المنضم حديثًا لصفوف الهلال.وبحسب الصحيفة، فقد تغير موقف ليفربول بعدما وافقت إدارة الاتحاد على كافة شروط النادي الإنجليزي، وكذلك محمد صلاح من أجل إتمام الصفقة.وأوضحت التقارير أن ليفربول اشترط على نادي الاتحاد أن يعوضه ماليًا بما يفوق قيمة فسخ اللاعب تعاقده مع النادي، من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح خلال الصيف الحالي، وهو ما وافق عليه مسؤولو العميدويأتي هذا الشرط الذي ذكرته صحيفة الميدان السعودية، في ظل المبالغ التاريخية التي تنفقها الأندية السعودية لجلب لاعبين عالميين بدءً من الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يطلب صلاح أن يصبح الأغلى في تاريخ الانتقالات بالكرة السعودية بشكل عام.وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة الرياضية السعودية، إن وجهات النظر تقاربت في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات الدولي المصري محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.وأضافت الصحيفة السعودية، أن ليفربول كان قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.