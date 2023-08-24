أنشيلوتي يحسم جدل انتقال مبابي الى ريال مدريد

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه وسيلتا فيغو المقررة غدا الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: "بنسبة 100 بالمئة لن يكون هناك أي تعاقدات جديدة أخرى هذا الصيف، لقد انتهى الأمر" وهو ما يعني أن مبابي لن ينضم لريال مدريد هذا الصيف".ولم يقدم ريال مدريد أي عرض رسمي لمبابي حتى الآن كما أن اللاعب صرح في أكثر من مرة بأنه يريد إكمال عقده الحالي مع سان جيرمان.وتشير أغلب التقارير إلى أن ريال مدريد قد يؤجل إبرام صفقة مبابي حتى صيف العام المقبل عندما ينتهي عقده مع سان جيرمان وحينها يحق للنادي الملكي التفاوض معه لضمه مجانا دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.وينتهي عقد مبابي (24 عاما) مع باريس سان جيرمان مع نهاية صيف عام 2024، ولكنه يعد أحد أبرز الأهداف الواضحة لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.