بينها العراقي نوح.. 5 سيناريوهات لتعويض غياب بيدري عن برشلونة

وأعلن برشلونة مساء الخميس عن إصابة لاعب الوسط بيدري في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن.وأشار بيان برشلونة إلى أن "مدة غياب بيدري تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".وذكرت تقارير صحفية أن "غياب بيدري سيستمر عن المباريات لعدة أسابيع، فيما يهدف الطاقم الطبي للنادي الكتالوني لتجهيزه من أجل المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد".ومن المقرر أن يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.صحيفة "سبورت" الإسبانية نشرت تقريرا عن الخيارات المتاحة أمام تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لتعويض بيدري.وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "الخيار الأول يتمثل في الاعتماد على خط وسط رباعي يتكون من إلكاي غوندوغان وغافي وأوريول روميو وفرينكي دي يونغ".في تلك الخطة سيكون غوندوغان هو اللاعب المكلف بشغل الأدوار الهجومية التي كان بيدري يقوم بها في السابق.الخيار الثاني هو إعادة القائد سيرجي روبيرتو إلى مركزه القديم في وسط الملعب، بدلا من الاعتماد عليه كظهير.كذلك توجد على طاولة تشافي 3 أسماء من لاعبي الأكاديمية والفريق الرديف، ويتصدرهم العراقي نوح درويش، الذي انضم إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.وتضم قائمة المرشحين أيضا اللاعبين الشابين أليكس غاريدو وفيرمين لوبيز.