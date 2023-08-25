رسميا.. تحديد مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

وسبق وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس الـ7 من سبتمبر المقبل، موعدا لإقامة قرعة مونديال الأندية التي تقام في حفل رسمي بمدينة جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.وفي بيان رسمي أصدره فيفا، عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله أن المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، التي ستجمع بين اتحاد جدة السعودي (ممثل البلد المستضيف) ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.مباراة الافتتاح 12 كانون الأول/ ديسمبرالدور الثاني 15 كانون الأول/ ديسمبرالدور نصف النهائي 18 كانون الأول/ ديسمبرتحديد المركز الثالث 21 كانون الأول/ ديسمبرمواجهة النهائي 21 كانون الأول/ ديسمبرأوراوا ريدز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 22-23)أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)اتحاد جدة السعودي (ممثل عن البلد المستضيف)كلوب ليون (دوري أبطال الكونكاكاف)مانشستر سيتي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا).