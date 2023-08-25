بايرن ميونخ يعلن عن اتفاقه مع حارس جديد

وينضم بيرتز إلى بايرن بعد الخضوع للفحص الطبي، وتردد أنه سيوقع عقدا لمدة 5 أعوام في صفقة قيمتها 5 ملايين يورو بجانب مكافآت محتملة.وشارك بيرتز مع مكابي تل أبيب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على سيلجي السلوفيني 4-1 في ذهاب الدور المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.وقال ميتشيل جولدهار مالك مكابي تل أبيب "في الأيام المقبلة، سنودع دانييل بريتز حارس مرمانا وصديقنا العزيز".وأضاف "يحزننا رحيل دانييل، لكننا فخورون أيضا على عدة مستويات، ونتمنى له ولناديه الجديد بايرن ميونخ، الكثير من النجاح في الأعوام المقبلة".وسيلعب بريتز، دور الحارس البديل لسفين أولريتش في بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لحين تعافي مانويل نوير.وكان بايرن ميونخ قد سمح هذا الصيف، بانتقال الحارس يان سومير إلى إنتر ميلان، كما رحل ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت بعقد إعارة.