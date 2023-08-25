برشلونة يُجدد عقد شتيغن حتى 2028

ونشر برشلونة صورة لشتيغن وكتب: "شتيغن 2028".وانضم شتيغن لبرشلونة صيف 2014 قادما من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 12 مليون يورو.وشارك شتيغن، البالغ من العمر 31 عاما، مع برشلونة في 379 مباراة تلقى فيها 368 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 159 مباراة.ونال شتيغن مع برشلونة 5 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبا في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و5 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.