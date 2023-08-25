https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465786-638285720567146669.jpg
تشكيلة أولمبي العراق لمواجهة السودان ودياً
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تنشر السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا العراقي الاولمبي لمواجهة نظيره السوداني مساء اليوم الجمعة، ودياً.
وتقام المباراة في ملعبِ البصرة الدوليّ بالساعة السادسة عصراً.
وقبل أربعة أيام، تغلب منتخبنا الأولمبي على نظيره السوداني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أيضاً.
ادناه التشكيلة:
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا