بمبلغ خيالي.. ميركاتو البريميرليج يتخطى "السقف" التاريخي

وبات ذلك الرقم أعلى من إجمالي ما أعلنته "ديلويت" الصيف الماضي، حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى 1.92 مليار إسترليني.وأوضحت "ديلويت" أن إنفاق أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم جاء أعلى بـ500 مليون إسترليني من الصيف الماضي في نفس الفترة"، مشيرة إلى أن "إجمالي إنفاق الصيف الحالي قد يصل إلى 2.5 مليار إسترليني".وجاءت صفقتان من صفقات الصيف الجاري بقيمة أعلى من 100 مليون جنيه إسترليني، وهما ديكلان رايس من وست هام إلى آرسنال، ومويسيس كايسيدو المنضم إلى تشيلسي من برايتون.وقال كالوم روس، المسؤول في "ديلويت": "للعام الثاني على التوالي، يتجاوز إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الرقم القياسي السابق، ويبدو أنه سيصل إلى أكثر من 2 مليار استرليني للمرة الأولى قبل نهاية سوق الانتقالات في الأول من أيلول".وختم: "يبدو أن هذا المستوى من الانفاق أصبح هو المعيار الجديد للأندية الإنجليزية، الأندية تحقق مستويات غير مسبوقة من الإيرادات، والمقترنة بالنسبة للأندية ببدء استثمارات كبيرة من الملاك الجدد".