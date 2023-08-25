كلوب يحسم جدل انتقال محمد صلاح الى اهلي جدة السعودي

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، عما يثار حول انتقال صلاح إلى اتحاد جدة: "من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية المنتشرة، من ناحيتنا لا يوجد شيء لنعلق عليه".وأضاف كلوب: "الوضع حاليا أن صلاح لاعبا مهما في ليفربول، ليس لدينا عروض، وإذا كان هناك عرضا فسنقول لا، لاعبنا ليس للبيع، لقد كان وسيظل عنصرا أساسيا في فريقنا".وتابع: "فلسفة حياتي أنني لا أفكر في أي مشكلة إلا عندما أواجهها، وفي الوقت الحالي لا يوجد شيء من الأساس، وكما قلت، إذا كان هناك عرضا فإجابتنا ستكون بالرفض، صلاح ملتزما معنا بنسبة 100%".ومن جهته، لم يعقب محمد صلاح على قصة انتقاله إلى الاتحاد السعودي، ليكتفي بنشر بعض الصور عبر حساباته على انستغرام دون تعليق واضح وحاسم.