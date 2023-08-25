https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465803-638285870901953441.jpg
اربيل بطلاً لدوري شباب الممتاز
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
توج نادي أربيل، اليوم الجمعة، بلقب دوري شباب الممتاز للموسم 2022/ 2023.
وانتهت منافسات دوري شباب فرق اندية الممتاز للموسم 2022/ 2023 بين ناديي أربيل والميناء بنهاية شوطي المباراة بالتعادل السلبي لتذهب المباراة الى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمت لصالح اربيل (11) - (10) الميناء.
وأقيمت المباراة النهائية لدوري شباب فرق اندية الممتاز في ملعب فرنسو حريري بمدينة اربيل.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا