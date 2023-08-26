‬‬ أول تعليق من رونالدو بعد "الثلاثية" بمرمى الفتح: أنا موجود

وأحرز رونالدو، الذي انتقل إلى النصر بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ثلاثية من الأهداف وصنع هدفا بلمسة رائعة للسنغالي ساديو ماني الذي أحرز هدفين في مرمى الفتح وسنحت الفرصة للنجم البرتغالي لتسجيل مزيد من الأهداف.وقال لاعب ريال مدريد السابق بعد المباراة لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عبر مترجم "كنا ندرك أهمية المباراة وحققنا أول انتصار في الدوري. تمكنا من هز الشباك وبالأخص أنا سجلت ثلاثة أهداف. أنا سعيد لنفسي وسعيد للجميع وسعيد لجماهير النصر".وأضاف "مستوانا في تحسن. المهم أننا قدمنا مباراة جماعية جيدة، أنا موجود عبد الرحمن (غريب) موجود وماني. الكل قدم مباراة قوية بمجهود الجميع وهذا يظهر للجميع أننا نتحسن مباراة تلو الأخرى".وتابع "أنا سعيد جدا بوجودي هنا في المملكة العربية السعودية. نذكركم بما قلته العام الماضي إن الدوري السعودي يصبح من أفضل الدوريات في العالم باستقطاب الكثير من اللاعبين الكبار. لكنني أجدد سعادتي وشكري الكبير للملكة على احتضاني لأني أشعر أنني سعيد للغاية وهذا يعطيك الحب لتقدم أفضل ما لديك".