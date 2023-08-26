مدرب إنتر ميامي في تصريح "مثير": أقنعت ميسي بقرار لا يريده!

وفي مؤتمر صحفي قبل المباراة، اعتبر مارتينو، أنه "في بعض الأحيان عليك إقناع ميسي بالتوقف نظرا لارتفاع عدد المباريات المتتالية التي خاضها خلال الأسابيع الأخيرة في كأس الدوري وكأس الولايات المتحدة المفتوحة".وقال مارتينو: "أتفهم التوقعات التي يتعين على الجميع رؤيتها، إنه أمر لا يمكن إنكاره لكن لا يمكنني التصرف على أساس ذلك لأنني سوف أخاطر بارتكاب الأمور بشكل خاطئ".وتابع: "إنه يريد أن يلعب دائماً وفي كل مباراة وفي بعض الأحيان عليك أن تجعله يتوقف وتقنعه بالتوقف على وجه التحديد حتى يتمكن من التعافي، كل شيء خارجي ليس شيئاً آخذه في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتفهم ما إذا كان عليه أن يلعب أم لا".بعد أن سجل ميسي (10) أهداف في أول (8) مباريات له مع إنتر ميامي، وفاز بكأس الدوري وتأهل لنهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، هناك توقعات كبيرة بشأن الدوري بالنسبة للأرجنتيني، لذلك تباع تذاكر المباراة بمتوسط سعر يبلغ (500) دولار.