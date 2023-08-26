رسميا.. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع أليكسيس سانشيز

ووقع اللاعب التشيلي الجنسية على عقد يربطه بالفريق الإيطالي حتى يونيو/حزيران 2024.

يشار الى ان نادي إنتر ميلان الإيطالي، أعلن في 8 أغسطس/ آب من العام الماضي 2022، في بيانٍ نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن فسخ تعاقده مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.انضم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، إلى نادي إنتر ميلان في عام 2019 على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يتمكن العملاق الإيطالي من التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية في العام التالي (2020).شارك أليكسيس سانشيز في 109 مباريات مع إنتر ميلان بجميع المسابقات، مُسهمًا بـ 43 هدفًا (سجّل 20 هدفًا، قدّم 23 تمريرة حاسمة)، وتمكن من الفوز بـ3 ألقاب جماعية رفقة النادي؛ بواقع لقب واحد في بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية.