ميسي يتسبب بتغيير قوانين الدوري الأمريكي.. تعديلات بالجملة

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو/ تموز الماضي، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا، ليخوض "البرغوث" أول تجربة احترافية له في قارة أمريكا الشمالية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "أثليتيك" الأمريكية، فإن العديد من المديرين التنفيذيين في الدوري المحلي لكرة القدم، يعتقدون أن يجب تحقيق أقصى استفادة من وجود ميسي، وبدرجة تفوق ما تحقق بعد انضمام الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى المسابقة في 2007.وأضاف المصدر: "يعتقدون أنه يتعيّن على الفرق الآن أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بحجم الإنفاق على الصفقات الجديدة وأجور اللاعبين أيضا".وبموجب القواعد الحالية للدوري الأمريكي، يتم السماح لكل فريق بمنح 3 لاعبين فقط رواتب تفوق الحد الأقصى للأجور المتفق عليها سلفا.وفي حال إنتر ميامي مثلا، يحصل 3 لاعبين على راتب أكبر من الحد الأقصى، وهم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وليوناردو كامبانا.وأفاد المصدر بأنه تم إجراء عدة مناقشات بشأن التغييرات المحتملة، على هامش اجتماع المجلس في مدينة واشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.وفي هذا الصدد، يرى عدد من المسؤولين التنفيذيين في الدوري الأمريكي بأن التعديلات ضرورية للاستفادة من ضم ميسي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.