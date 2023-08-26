النصر السعودي يضع عينه على نجم برشلونة

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن النصر يهتم للغاية بالحصول على خدمات رافينيا، جناح البارسا، رغم عدم تقديمه لعرض رسمي حتى الآن.وأشارت إلى أن هناك اتصالات أولية جرت بين الطرفين للتفاوض حول الصفقة بين الناديين.وسبق أن صرح رافينيا علنًا أنه لا شيء سيجعله يتخلى عن حلمه بالنجاح مع الفريق الكتالوني، لذلك علقت "سبورت": "سنرى إذا كان اهتمام النصر السعودي سيعدل من خطته".ومن المقرر أن يغيب رافينيا عن مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام فياريال، غدا الأحد، بسبب الإيقاف.يذكر أن النصر السعودي ضم العديد من النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى مارسيلو بروزوفيتش، وساديو ماني، وإيميريك لابورت.