أزمة القبلة تتفاعل.. "فيفا" يتخذ قراراً بحق رئيس الاتحاد الإسباني

وذكر فيفا في بيان: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".وفي وقت سابق، أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لرئيسه لويس روبياليس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.