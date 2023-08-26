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عراقية تحرز هدفا "مارادونيا" في بطولة أندية السيدات

رياضة

2023-08-26 | 12:11
عراقية تحرز هدفا &quot;مارادونيا&quot; في بطولة أندية السيدات
المصدر:
Sky News عربية
3,814 مشاهدة

أحرزت لاعبة الهلال السعودي العراقية شوخان نور الدين هدفا عالميا على طريقة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا، ضمن منافسات بطولة أندية السيدات لكرة القدم التي تستضيفها الأردن.

شوخان استلمت الكرة قرب مرمى فريقها وانطلقت مسرعة وبمهارة كبيرة رواغت وعبرت لاعبات الاتحاد حتى انفردت بحارسة المرمى، لتراوغها أيضا وتضع الكرة في الشباك.

الهدف الجميل أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التغريدات من مشجعي فريق الهلال، وجمهور كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

والهدف نسخة من الهدف الشهير الذي أحرزه النجم الأرجنتيني الراحل مارادونا في شباك إنجلترا في كأس العالم عام 1956، عندما راوغ معظم لاعبي الفريق قبل أن يسدد الكرة ويصبح الهدف "ماركة مسجلة" باسمه.

والبطولة المقامة في الأردن تتضمن 4 فرق سعودية و4 فرق أردنية.

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