المنتخب العراقي يرفع وتيرة الإعداد لكأس ملك تايلاند.. هذا موعد المباراة الأولى

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم إن استعدادات المنتخب مستمرة تحت إشراف الجهاز الفني الاسباني بقيادة خيسوس كاساس بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، مبينا أن تحضيرات الفترة الصباحية تقتصر على إجراء تمارين اللياقة البدنية في صالة "الجم" الخاصة بمقر إقامة الوفد، أما التدريبات المسائية التي يحتضنها ملعب وزارة الشباب والرياضة فيتم التركيز خلالها على تطبيق أساليب لعب محددة بسبب عدم اكتمال قائمة اللاعبين.وأشار إلى أن اللاعبين أحمد فرحان وأحمد يحيى وإبراهيم بايش التحقوا بصفوف المنتخب ليعززوا قائمة المدرب كاساس التي اقتصرت في اليوم الاول على تواجد حارسي المرمى جلال حسن وأحمد باسل واللاعبين حسين علي ومهند علي وأمجد عطوان ومناف يونس، إضافة إلى ثلاثي منتخب الشباب علي صادق ومحمد جميل وعبد الرزاق قاسم.وفي ختام حديثه لفت كريم إلى انه من المؤمل ان يصل مدرب المنتخب خيسوس كاساس إلى البصرة اليوم الأحد ليتابع عن قرب معسكر المنتخب الأولمبي الذي شهد خوض مباراتين تجريبيتين أمام السودان، وتتبقى له مواجهتان أخريان أمام اليمن وعمان يومي غد الاثنين والخميس المقبل، وفقا للصحيفة الرسمية.يذكر أن صفوف المنتخب الوطني ستبقى منقوصة كون معسكر الإعداد الحالي لا يندرج ضمن أيام "فيفا داي" وبالتالي فإن المحترفين خارج العراق سيتوجهون مباشرة إلى تايلاند قبل موعد انطلاق البطولة بثلاثة أيام.