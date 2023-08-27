ميسي يقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي.. سجل هدفاً رائعاً (فيديو)

وشارك ميسي بديلاً في المواجهة بعد مرور ساعة من الزمن مكان زميله الإكوادوري ليوناردو كامبانا، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بهدف نظيف سجله دييغو غوميز في الدقيقة (37)، وتمكن الأرجنتيني من تأمين فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة (89).

Got the job done 👏



Check out our highlights from tonight’s match against the Red Bulls ⚽ pic.twitter.com/y8kllNebhk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023

ووصل صاحب الـ36 عامًا إلى الهدف الحادي عشر بقميص إنتر ميامي في مختلف المسابقات، وهدفه الأول في مسابقة الدوري الأمريكي في أول ظهور له فيه، مسهمًا في تحقيق أول فوز لفريقه في البطولة منذ 11 مباراة كاملة، حيث يعود آخر فوز في الدوري المحلي إلى 14 مايو/ أيار، ضد فريق نيو إنغلند ريفولوشن (2-1).تاتا مارتينو: لا نريد إرهاق ميسيأعرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، عن سعادته بالفوز على نيويورك ريدبولز، مؤكدًا أن إدارة عدد الدقائق التي سيشارك فيها مواطنه ميسي، الذي لعب بديلًا في هذه المباراة وسجل هدفًا في نهايتها، تسعى للصب في مصلحة اللاعب.وقال مارتينو: "أتفهم رغبة الجمهور في رؤيته يلعب. سيحدث هذا في كل مكان". وتابع: "لا يمكننا الانفصال عن الخطة لأن هذا سيعني أن نرهق ميسي بدنيًا ولسنا هنا لاستغلال اللاعب وإنما لجعله يظهر بأفضل مستوياته".وأشار المدرب إلى أنه سيتحتم على فريقه "اعتياد" اللعب أيضًا من دون قائده، لا فقط بسبب مسألة المداورة، وإنما أيضًا حين يسافر للعب مع المنتخب.جدير بالذكر أن إنتر ميامي بات يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المنطقة الشرقية بعد هذا الفوز، برصيد 21 نقاطة جمعها من 23 مباراة، وترك المركز الأخير لفريق تورنتو، في حين يملك فريق ميسي 3 مباريات مؤجلة ستلعب في وقت لاحق.