راموس يوافق على الانضمام لاتحاد جدة السعودي

ورحل راموس عن صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع العملاق الباريسي، ليصبح لاعبًا حرًا منذ ذلك الوقت.وحسب ما ذكرته قنوات الكاس القطرية، فإن راموس قد أبلغ اتحاد جدة بموافقته على الانضمام لصفوف النمور الصيف الحالي.حيث أكدت القناة القطرية على أن الاتحاد السعودي اتجه لايقاف المفاوضات مع جوستافو جوميز مدافع فريق بالميراس البرازيلي بعد موافقة راموس على عرض النمور.وسبق وانسحب نادي اتحاد جدة السعودي من سباق التعاقد مع راموس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يظهر نادي ريال مدريد أي إمكانية للتعاقد مع قائده السابق، في ظل الإصابة الطويلة التي تعرض إليها إيدر ميليتاو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.خاض سيرجيو راموس 40 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات والتي شارك بها النادي الفرنسي وذلك خلال موسمز 2022/2023 ونجح المدافع الإسباني في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.