مصير روبياليس بيد القضاء الإسباني عقب "القبلة المثيرة".. هذه العقوبة "المتوقعة"

السومرية نيوز – رياضة



سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الذي أوقفه الاتحاد الدولي للعبة، السبت، بسبب تصرفه المثير للجدل تجاه جيني هيرموسو، بعد التتويج بلقب مونديال السيدات بسيدني، في يد القضاء الإسباني الذي قد يقرر يوم الإثنين إيقافه، في انتظار قرار بشأن احتمال عدم أهليته.







وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا، في مقابلة مع صحيفة "ال بايس": "سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الإثنين. إذا قبلت شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس".



كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضًا ضد روبياليس الجمعة بسبب "مخالفات خطيرة للغاية" وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار النظر في هذه الشكوى.



وكشف المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة الأحد مع التليفزيون الإسباني الرسمي، عن العقوبة التي تنتظر روبياليس، قائلًا: "العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عامًا".



وكان الاتحاد الدولي قرر السبت "إيقاف روبياليس مؤقتًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي"، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده. وذكرت وسائل إعلام محلية عدة أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية ستجتمع، الإثنين، لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهام رئيس الاتحاد الإسباني بصورة مؤقتة.وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا، في مقابلة مع صحيفة "ال بايس": "سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الإثنين. إذا قبلت شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس".كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضًا ضد روبياليس الجمعة بسبب "مخالفات خطيرة للغاية" وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار النظر في هذه الشكوى.وكشف المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة الأحد مع التليفزيون الإسباني الرسمي، عن العقوبة التي تنتظر روبياليس، قائلًا: "العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عامًا".وكان الاتحاد الدولي قرر السبت "إيقاف روبياليس مؤقتًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي"، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يومًا على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني. ومُنع روبياليس (46 عامًا) وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.



وعلى المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني يوم الجمعة، لكن لم يأتِ أي منها من اللاعبة حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحها ضئيلة.



وأثار روبياليس غضبًا دوليًا عندما قام بتقبيل جيني هيرموسو في 20 أغسطس/ آب، خلال حفل توزيع ميداليات بطولة العالم للسيدات، وخلافًا للتوقعات، رفض روبياليس الاستقالة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني يوم الجمعة الماضي، ورد بالقول إن هذه القبلة كانت "بالتراضي".







ونفت اللاعبة رقم 10 (33 عامًا) في بيان مساء الجمعة ذلك بقولها: "شعرت بالضعف وبأنني ضحية عدوان، عمل متهور ومتحيز جنسيًا، في غير مكانه ودون أي موافقة من جانبي".



وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا، السبت، أكد فيه أن هيرموسو "تكذب في كل تصريحاتها ضد الرئيس"، قبل أن يزيل الاتحاد هذا البيان من موقعه على الإنترنت.



جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني أعلن في وقت سابق أن بيدرو روشا جونكو، نائب الرئيس، سيتولى مهام رئاسة الاتحاد مؤقتًا في أثناء إيقاف رئيسه، إلى حين الانتهاء من هذه القضية.