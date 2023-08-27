اختتام بطولة أندية العراق للنساء للعبة الباغوت في بغداد

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة الباغوت القتالية، سعد معن، إن "قاعدة اللعبة تتسع والتركيز فيها على صغار السن".وأشار إلى أنه "لدينا لاعبات بعمر 3 سنوات وصعوداً"، مؤكداً "هناك حماس ورغبة من عائلاتهم لإشراكهم في اللعبة".وشدد على السعي "لإدراج هذه اللعبة ضمن الألعاب الأولمبية في المستقبل"، مردفاً: "سنستمر ونحقق نتائج كبيرة".