نجم ريال مدريد يهاجم الدوري السعودي

ونشر خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "إنستغرام" أن الأهلي اقترب كثيرا من التعاقد مع فيغا صاحب الـ21 عاما من سيلتا فيغو.وقام كروس بوضع كلمة "أمر محرج" تحت تدوينة رومانو، في إشارة منه لعدم استيعابه إتمام هذه الصفقة على اعتبار أن اللاعب الإسباني الشاب كان عليه الانتقال لأحد الأندية الأوروبية.وكان فيغا، موضع اهتمام أكبر الأندية الأوروبية هذا الصيف، على غرار ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي حيث كان مسؤولو هذه الأندية يراقبون اللاعب الشاب عن كثب.وذكرت تقارير أخرى أن نادي نابولي كان قريبا من حسم صفقة التعاقد مع فيغا قبل أن تنهار المفاوضات بين الطرفين في آخر لحظة.وأعلن نادي أهلي جدة السعودي بشكل رسمي، أمس السبت تعاقده رسميا مع النجم الإسباني الشاب فيغا قادما من سيلتا فيغو.