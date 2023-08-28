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ميسي ونيمار يقاطعان سان جيرمان على مواقع التواصل

رياضة

2023-08-28 | 04:04
ميسي ونيمار يقاطعان سان جيرمان على مواقع التواصل
529 مشاهدة


السومرية نيوز - رياضة

قرر النجم البرازيلي نيمار جونيور قطع العلاقة مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، كما فعل زميله السابق في الفريق الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت شبكة GFFN الفرنسية أن ميسي ونيمار، قاما بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لبي إس جي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكان ميسي البالغ 36 عاما رحل عن صفوف الفريق الباريسي بانتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي بصفقة انتقال حر.

أما نيمار البالغ 31 عاما فكان تعاقده مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2027، لكنه انتقل قبل أيام إلى الهلال السعودي، ووقع عقدا لموسمين

ويقال إن النجم البرازيلي انتقل إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو بخلاف تقاضيه راتبا ضخما يزيد عن 160 مليون يورو على مدار موسمين.

وعاش الثنائي نيمار وميسي فترة عصيبة مع باريس سان جيرمان، حيث كانت العلاقة متوترة للغاية مع جماهير الفريق. وأحرجت الجماهير الباريسية ميسي أكثر من مرة بإطلاق صافرات الاستهجان ضده، بينما أهانت نيمار بتعليق لافتة في المدرجات خلال مباراة لانس، السبت الفائت، مكتوبا عليها "أخيرا تخلصنا من الوقح".

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