مانشستر يونايتد يعرض أحد لاعبيه على ريال مدريد

ويعاني الريال من أزمة هجومية، بسبب رحيل كريم بنزيما لاتحاد جدة، وتعرض الثنائي فينيسيوس جونيور وأردا جولر للإصابة، بالإضافة إلى عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي على إبراهيم دياز.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض مانشستر يونايتد على ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم الشياطين الحمر، على سبيل الإعارة.كما قدم الشياطين الحمر، فرصة لريال مدريد بوضع بند أحقية شراء لمارسيال في الصيف المقبل نظير 15 مليون يورو فقط.ويتمتع اللاعب البالغ 27 عاما بخبرة اللعب في الدوري الإسباني، بعد أن لعب معارا مع إشبيلية في 2022.وسبق أن ذكرت تقارير بأن ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم إصابة فينيسيوس.