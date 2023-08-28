قبل انتهاء الميركاتو.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، في منشور عبر شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "حسم نادي برشلونة صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، حيث تبادل الناديان الوثائق الرسمية للانتقال أخيرا".وأضاف فابريزيو: "سيتم توقيع عقود الصفقة اليوم، كما أن كانسيلو مستعد للسفر إلى برشلونة الليلة".واختتم: "ستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء".وكان كانسيلو الخيار الأول لدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد.