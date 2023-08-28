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قبل انتهاء الميركاتو.. برشلونة يحسم صفقة جديدة
Alsumaria Tv
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حسم نادي برشلونة، اليوم الإثنين، صفقة البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.
وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، في منشور عبر شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "حسم نادي برشلونة صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، حيث تبادل الناديان الوثائق الرسمية للانتقال أخيرا".
وأضاف فابريزيو: "سيتم توقيع عقود الصفقة اليوم، كما أن كانسيلو مستعد للسفر إلى برشلونة الليلة".
واختتم: "ستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء".
وكان كانسيلو الخيار الأول لدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد.
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