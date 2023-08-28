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السيتي يقدم عرضا مغريا لضم نونيز

رياضة

2023-08-28 | 09:38
السيتي يقدم عرضا مغريا لضم نونيز
361 مشاهدة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن نادي مانشستر سيتي، قدم عرضا محسنا بقيمة 52 مليون إسترليني، لضم البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون.

وانضم ماتيوس نونيز إلى صفوف نادي وولفرهامبتون مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وكان فريق مانشستر سيتي قد قدم عرضا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه من قبل وولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن السيتي الفائز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي، ما يزال يسعى لجلب نونيز إلى ملعب "الاتحاد"، لتعويض غياب نجمه البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قدم مانشستر سيتي عرضا جديدا لشراء نونيز، لكنه ليس على استعداد لتقديم عرض أعلى من ذلك.

ويضيف التقرير أن "النادي يأمل في إتمام الصفقة قريبا، بعد تقديم 52 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 25 عاما".

من ناحيته، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، أن "المسؤولين في مانشستر سيتي واثقون، من أن هذه الخطوة ستتم".

وأبدى نادي ؤ اهتمامه بثنائي مانشستر سيتي جيمس ماكاتي وتومي دويل، ولكن من غير المتوقع أن يتم تضمين أي لاعب في الصفقة.

وحقق مانشستر سيتي ثلاثة انتصارات متتالية في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "البريمير ليغ"، ويتربع بمرده على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما تعرض نادي وولفرهامبتون لهزيمتين متتاليتين، قبل أن يحقق انتصاره الأول في الموسم على حساب مضيفه إيفرتون (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، في غياب نجمه ماتيوس نونيز بسبب الإيقاف.
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