العراق يودّع بطل آسيا والعرب الشاب علي جميل.. احترق في مخبز تاركاً خلفه 4 أطفال

السومرية نيوز – رياضة



توفي لاعب المنتخب الوطني العراقي، للكيك بوكسنغ علي جميل، اليوم الثلاثاء 29 أب/ أغسطس 2023، إثر حروق بليغه المت به بعد انفجار الفرن الذي يعمل فيه بمحافظة كربلاء المقدسة.



وذكر الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ في بيان ورد للسومرية نيوز، "بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره يتقدم رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ اللواء قاسم الواسطي واعضاء الهيئة الادارية الاعلاميين والمدربين والحكام والاداريين كافة بالتعازي والمواساة الى ذوي اللاعب المنتخب الوطني (علي جميل) انتقل لبارئه صباح اليوم إثر حروق بليغه المت به بعد انفجار الفرن الذي يعمل فيه بمدينة كربلاء المقدسة".







وبحسب مصادر خاصة، فإن جميل لديه 4 أطفال والمعيل الوحيد لعائلته.



*انفجار قنينة الغاز

في يوم 18 أب/ أغسطس 2023، أعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ، عن تعرض لاعب المنتخب العراقي علي جميل إلى حرق شديد إثر انفجار قنينة غاز. وقال المنسق الاعلامي للاتحاد أحمد نعمة، إن لاعب المنتخب العراقي ونادي الجماهير الكربلائي علي جميل تعرض لحرق شديد إثر انفجار قنينة غاز عليه أثناء تأدية عمله كونه يعمل خبازا في إحدى أفران كربلاء.



وأضاف حينها، إن رئيس اتحاد اللعبة قاسم الواسطي أوعز بنقل البطل علي جميل إلى بغداد لعلاجه وتحمل الاتحاد جميع المصاريف حتى وإن اضطر الأمر إلى إرساله خارج العراق"، مبينا ان "رئيس نادي الجماهير الكربلائية يحيى كريم تكفل بدوره أيضاً بجميع نفقات علاج بطل العراق في لعبة الكيك بوكسيغ علي جميل".



وتابع، أن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع كلّف مدير التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب لمتابعة حالة البطل العراقي علي جميل وتقديم كل أوجه الدعم له.



وعقب الحادثة، تابع وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، الحالة الصحية للاعب المنتخب الوطني بالكيك بوكسنغ علي جميل الصكراوي، الذي تعرض لحادث مؤسف في موقع عمله بمحافظة كربلاء، وتسبب بحروق شديدة في معظم أجزاء جسده.



وعبّر المبرقع، عن تعاطفه مع زملاء وجمهور اللاعب الدولي، الذي يُعد ثروة حقيقية ومشروع بطل، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة، مستعدة لتقديم ما يمكنها بهدف شفاء اللاعب وتعافيه تماماً، متمنياً له السلامة والعودة السريعة إلى لعبته المفضلة.



*مَن هو علي جميل؟ وماذا حقق؟



علي جميل، مثّل العراق في أكثر من بطولة دولية واستطاع إحراز المراكز الأولى في مرات عدة آخرها في بطولة الأردن الدولية المفتوحة والتي شارك فيها نحو 700 لاعب من 14 دولة، إذ تمكن من الحصول على 3 أوسمة ذهبية في ثلاث فعاليات مختلفة. كما يُعد جميل، بطل العرب وآسيا بهذه الرياضة.



*عمله في المخبز

يقول الصحفي الرياضي حسين رحيم، "من المؤسف أن نشاهد رياضيا بارزا وبطلاً عراقياً يضطر إلى العمل في مهنة شاقة بعيدة عن توجهاته وأحلامه". وتابع، "عمل علي في المخبز جاء نتيجة لقلة الاهتمام بالرياضات الفردية في العراق، ومن المفترض رعاية هذه الشريحة ودعمها لكي تواصل تمثيل العراق بصورة تليق به".



الرياضيون في كربلاء أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتراقه، لمساعدة علي ومحاولة إنقاذه من معاناته بعد أن أُصيب أغلب جسمه بحروق شديدة بلغت نسبتها 80%.