بعد حادثة "القبلة".. الاتحاد الإسباني يطالب روبياليس بالاستقالة في بيان رسمي

وكان روبياليس قد اعتذر عن تصرفه الذي قام به أثناء تسليمه الميداليات الذهبية لسيدات منتخب إسبانيا على منصات التتويج الذي أثار الجدل في الأيام الاخيرة، إلا إنه أعلن بعد ذلك في مؤتمر سمي أنه لن يستقيل من منصبه.وفي يبان رسمي، طالبت لجنة رؤساء الأقاليم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس بتقديم استقالته على خلفية تصرفه الأخير مع لاعبة سيدات إسبانيا جيني هيرموسو.وبمجرد انتهاء اجتماع لجنة رؤساء الاتحادات الإقليمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، تم الإعلان بالإجماع عن حزمة قرارات، والتي جاءت كالتالي:– بعد الأحداث الأخيرة والسلوكيات غير المقبولة التي أضرت بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، طلب الرؤساء من السيد لويس روبياليس تقديم استقالته على الفور من منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.– نهنئ بحرارة فريق كرة القدم للسيدات على فوزه بكأس العالم. نحن نقدر معنى وإرث النجاح للرياضة الإسبانية. نعرب عن إعجابنا وامتناننا لمجموعة لا تتكرر من اللاعبات، ونتقدم بالتهاني لجميع الذين بنوا، على مر السنين، نمو كرة القدم النسائية بإصرار.– سنحث الهيئات المسؤولة على إجراء إعادة هيكلة عضوية عميقة ووشيكة في المواقع الإستراتيجية للاتحاد لإفساح المجال لمرحلة جديدة من الإدارة في كرة القدم الإسبانية.– بمجرد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف السيد لويس روبياليس، تم تفعيل البروتوكولات الداخلية للاتحاد نتيجة للإيقاف.– أخيرًا، قدمت لجنة الرؤساء دعمها بالإجماع للسيد بيدرو روشا حتى يتمكن من قيادة مرحلة جديدة للاتحاد الإسباني يكون فيها الحوار والمصالحة مع جميع مؤسسات كرة القدم هو الخط الذي يجب اتباعه. نحن نجعل أنفسنا متاحين للجنة التنمية المستدامة وجميع المؤسسات المعنية لمواصلة بناء ملف الترشيح لكأس العالم 2030 معًا.الجدير بالذكر، أن أندريه كامبوس، الأمين العام للاتحاد الإسباني كرة القدم، قد هدد الحكومة الإسبانية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في حال عدم التدخل لحل أزمة روبياليس والإبقاء عليه في منصبه بعد تعرضه للإيقاف من جانب الفيفا.ما الذي سيحدث في حال تم استبعاد الاتحاد الإسباني من اليويفا؟وأكدت الإذاعة في تقريرها إنه في حال نفذ الاتحاد الإسباني تهديده وانسحب من اليويفا، فإنه بالتأكيد لن تتمكن الأندية الإسبانية من المشاركة في البطولات القارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.مما يعني أنه لن يتمكن كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى استبعاد إشبيلية وريال سوسيداد وباقي الأندية الإسبانية من المشاركة في البطولات الخاصة باليويفا.