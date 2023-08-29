البايرن يوافق على رحيل بافارد الى الانتر

وتوصل إنتر لاتفاق مع بايرن على ضم بافارد مقابل 30 مليون يورو بالإضافة ل2 مليون كمكافآت، إلا أن البافاري حاول التراجع عن الصفقة ومنع اللاعب من السفر لميلانو، نظرا لعدم قدرته على إيجاد مدافع بديل.وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن بايرن ميونخ أعطى الضوء الأخضر والنهائي لبافارد للسفر إلى ميلانو، لإنهاء إجراءات انضمامه للنيراتزوري.وأضاف أن المدافع الفرنسي من المتوقع أن يصل ميلانو في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، على أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع العقود صباح الأربعاء.يشار إلى أن إنتر حدد مهلة لبايرن ميونخ حتى عصر اليوم الثلاثاء، من أجل حسم موقف اللاعب.