عرضان لتخليص برشلونة من أزمة خانقة.. هذه التفاصيل

وذكرت صحيفة ليكيب أن إدارة البارسا بصدد الاستغناء عن المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، مضيفة أن الأخير يحظى باهتمام بالغ من ناديي أستون فيلا الإنجليزي، ورين الفرنسي.وأشارت إلى أن نادي رين يستهدف مدافع برشلونة، لتعويض الرحيل المحتمل لمدافعه آرثر تيت إلى فريق لايبزيج الألماني.وكشفت أن رين يفاضل بين لينجليت وزميله السابق في توتنهام دافينسون سانشيز مدافع منتخب كولومبيا.وتابعت أن النادي الفرنسي قدم عرضا قيمته 9 ملايين يورو للتعاقد مع دافينسون سانشيز.أما أستون فيلا فيدرس التحرك لضم مدافع برشلونة لتعويض غياب مدافعه تايرون مينجز الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.ويرتبط لينجليت بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2026، ويسعى النادي الكتالوني للاستغناء عنه لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه.