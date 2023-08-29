مانشستر يونايتد يتعرض لضربة قوية

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، يواجه احتمالية الغياب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، دون أن توضح طبيعة إصابته.وأصيب فاران في الشوط الأول من مواجهة فريقه أمام نوتنجهام فورست، يوم السبت الماضي، في الجولة الثالثة للبريميرليج. وغادر المباراة في فترة الاستراحة، ولم يتمكن من خوض الشوط الثاني.وأصبح فاران سادس لاعب يتعرض للإصابة في صفوف مانشستر يونايتد، بعد كلا من راسموس هويلوند ولوك شو وكوبي ماينو وأماد ديالو وماسون مونت.ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.