نابولي يبرم صفقة جديدة

وأوضح النادي الجنوبي أن ليندستروم البالغ من العمر 23 عامًا سينضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة، مع خيار إلزامي للشراء بقيمة 20 مليون يورو تضاف إلى 5 ملايين يورو قيمة الإعارة.وتكوَّن ليندستروم في بروندبي، ويلعب منذ عام 2021 في فرانكفورت حيث سجل 12 هدفًا في 57 مباراة في الملاعب الألمانية.وخاض ليندستروم 10 مباريات حتى الآن مع منتخب الدنمارك وسجّل هدفًا واحدًا، كما أنه كان من عناصر منتخب بلاده في المونديال الأخير.وكان نابولي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري هذا الموسم بعد انتصارين في مرحلتين، يبحث عن لاعب لتعزيز خط وسطه.وحاول الفريق الذي يدربه الفرنسي رودي جارسيا التعاقد مع الإسباني جابري فيجا، لكن لاعب وسط سيلتا فيجو البالغ من العمر 21 عامًا، اختار الانتقال إلى صفوف الأهلي السعودي لمدة 3 سنوات.