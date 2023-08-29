ميسي يدفع رابطة الدوري الأمريكي لقرار تاريخي

وقال مارتينو خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ناشفيل في الدوري: "أعتقد أنهم يقومون بدراسة الأمر في العام المقبل، ومن المحتمل أن يحدث هذا الأمر".وحتى العام الجاري، كانت بطولة الدوري الأمريكي تستمر حتى خلال فترات التوقف الدولي للفيفا، وسيستمر الأمر في التوقف الجديد في أيلول المقبل، وهو ما يعني افتقاد إنتر ميامي لخدمات نجمه ميسي في مرحلة حاسمة وحساسة من الموسم، حيث ينافس الفريق على حظوظه في البقاء.كما أكد مارتينو أن مواطنه سيظهر منذ البداية في مباراة الأربعاء أمام ناشفيل، وذلك بعد أن جلس على مقاعد البدلاء أمام نيويورك ريد بولز السبت الماضي، قبل أن يشارك في الشوط الثاني.ومنذ ظهوره بقميص الفريق الأمريكي، سجل ميسي 11 هدفا في 9 مباريات، كما قاده في 20 تموز الماضي للقب كأس الدوريات، الأول على الإطلاق في تاريخ النادي.