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محاولة أخيرة.. خطوة جديدة للاتحاد السعودي لضم محمد صلاح
Alsumaria Tv
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قام نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بخطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.
وكتب الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت الإيطالية"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.
وقال جاليتي أن مسؤولي نادى الاتحاد سيحاولون إقناع ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، بالتخلي عن محمد صلاح، وسيتم زيادة العرض المقدم لشراء النجم المصري، الذي تم إرساله بالفعل (أكثر من 100 مليون دولار) كمحاولة للإقناع.
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