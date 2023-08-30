تعرف على حصاد العراق في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

ونجح رباعو العراق: "رسول كاظم ومسلم عقيل وأحمد مصطفى"، من حصد الميداليات الذهبية والتفوق على رباعي العالم.وارتفعت حصيلة مشاركة العراق في هذه النسخة إلى 6 ميداليات ذهبية و3 برونزيات.ووفق هذه النتائج، تمكن 6 رباعين ورباعة واحدة من التأهل إلى نهائيات بارالمبياد باريس 2024.وكان الرباع فارس سعدون، أحرز 3 ميداليات للعراق منها ذهبيتان وبرونزية، فيما نال ثائر عباس الميدالية الذهبية باليوم الافتتاحي.يذكر أن اللجنة البارالمبية العراقية، تواصل مشاركاتها الدولية المؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024، ونجحت من خلال أبطالها في ألعاب المبارزة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والرماية من بلوغ النهائيات البارالمبية.