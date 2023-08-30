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موناكو يعزز هجومه بصفقة من ارسنال
Alsumaria Tv
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أعلن نادي موناكو، اليوم الأربعاء، ضم المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، من آرسنال، بعقد لمدة 5 مواسم.
وانضم بالوجون (22 عاما) لناشئي آرسنال، وهو في سن 18 عاما، ولعب بعد عام واحد لصالح الفريق الأول.
ولعب المهاجم الأمريكي معارًا لصالح ميدلسبره، وخاض معه 18 مباراة وسجل 3 أهداف.
كما لعب معارا لستاد ريمس الموسم الماضي، وسجل له 22 هدفا في 39 مباراة.
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