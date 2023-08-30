موناكو يعزز هجومه بصفقة من ارسنال

وانضم بالوجون (22 عاما) لناشئي آرسنال، وهو في سن 18 عاما، ولعب بعد عام واحد لصالح الفريق الأول.ولعب المهاجم الأمريكي معارًا لصالح ميدلسبره، وخاض معه 18 مباراة وسجل 3 أهداف.كما لعب معارا لستاد ريمس الموسم الماضي، وسجل له 22 هدفا في 39 مباراة.