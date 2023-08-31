إنريكي لفيراتي: لن تلعب أبداً في وجودي

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن لويس إنريكي المدير الفني للبي إس جي، كان حازماً للغاية مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي.فيراتي الذي انضم لنادي العاصمة الفرنسية عام 2012، قادماً من بيسكاراً، وكان أساسياً، لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم مع الفريق.وأوضحت الصحيفة الفرنسية: "إنريكي قال لفيراتي: لن تلعب أبداً تحت قيادتي لباريس".وأشار التقرير، إلى أن المدير الفني الإسباني وجه انتقادات للاعب في حضور لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي، مستعرضاً أسلوب حياته الخاطئ وسهره ليلا بإقامة الحفلات وشرب الكحول والتدخين.وبات فيراتي على أعتاب الرحيل لصفوف العربي القطري، بصفقة قيمتها تتراوح بين 40 و45 مليون يورو، وهو ما يعد الحل الأفضل لكلاً الطرفين.