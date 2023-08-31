موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 تقام في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم الخميس، على أن تذاع عبر قناة "beIN Sports NEWS"، كما يقوم الاتحاد الأوروبي بنقل القرعة من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب".
مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب لقب آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، على ملعب أتاتورك بإسطنبول، وتسعى كتيبة الإسباني بيب جوارديولا إلى الحفاظ على اللقب في نسخة 2024.
بينما يعد نادي ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بـ "ذات الأذنين"، بعدما حصد اللقب في 14 مرة سابقة، ويأمل الملكي بقيادة مدربه المخضرم أنشيلوتي إلى استعادة لقب بطولته المفضلة في نسخة الموسم الحالي.
في حين، يأمل برشلونة الإسباني بقيادة تشافي العودة إلى منصات التتويج أوروبيا، عقب الفشل الذريع في آخر 3 نسخ.
أبرز الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024
مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد – إنجلترا
ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية – إسبانيا
بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج ويونيون برلين – ألمانيا
نابولي وميلان وإنتر ميلان ولاتسيو – إيطاليا
باريس سان جيرمان ولانس – فرنسا
نظام قرعة دوري أبطال أوروبا
ويقسم الاتحاد الأوروبي الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا إلى 4 تصنيفات، ويُمنع في دور المجموعات أن يتواجد فريقان من نفس الدولة في مجموعة واحدة.
ومن المتبع أن يتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 26 فريقًا بصورة مباشرة اعتمادًا على تصنيف الدوريات الأوروبية، وتأتي غلبة المشاركة كالعادة في صف الأندية الإسبانية والأندية الإنجليزية.
في حين ستكون نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل تغييره بداية من الموسم المقبل وزيادة عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 36.
ويتم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثماني مجموعات من أربعة، في القرعة، سيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية، كل منها من ثمانية فرق، بناءً على الآتي:
يحتوي الوعاء الأول على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأبطال أفضل ست اتحادات بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي 2021-22، ونظرًا لأن مانشستر سيتي (بطل الدوري الممتاز 2022–23) فاز بدوري أبطال أوروبا 2022–23، فإن بطل الاتحاد السابع (هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في الوعاء الأول.
تحتوي الأوعية 2 و3 و4 على الفرق المؤهلة المتبقية، بناءً على التصنيف، ولا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الاتحاد في مجموعة واحدة، وستشهد القرعة مشاركة يونيون برلين الألماني لأول مرة في دور المجموعات.
تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا
يتضمن التصنيف الأول أبطال الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى بطل الدوري الأوروبي وبطلى الدوري البرتغالي ونظيره الهولندي.
التصنيف الأول: مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - نابولي - برشلونة - إشبيلية - فينورد
التصنيف الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد – إنتر ميلان - بروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيغ - بورتو - أرسنال
التصنيف الثالث: شاختار - سالزبورغ - ميلان - لاتسيو - النجم الأحمر
التصنيف الثالث أو الرابع: نيوكاسل - سيلتيك - ريال سوسيداد
التصنيف الرابع: يونيون برلين – لانس
مواعيد دوري أبطال أوروبا حتى النهائي
بينما تأتي مواعيد دوري أبطال أوروبا حتى النهائي كالتالي:
دور المجموعات - من 19-20 سبتمبر إلى 12-13 ديسمبر 2023، كالتالي:
الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023
الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023
الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023
الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023
الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023
الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023
دور الـ 16: 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024
ربع النهائي: 9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024
-نصف النهائي: 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024
-النهائي: 1 يونيو 2024
وينتظر أن يقام النهائي على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.
وكان ميلان هو النادي الأول الذي حقق اللقب في ويمبلي عام 1963، وبعدها بخمسة أعوام أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يحقق اللقب على الإطلاق بعد الفوز على بنفيكا 4-1 بويمبلي أيضًا، بينما الفرق الأخرى التي حققت اللقب على هذا الملعب هي أياكس (1971) وليفربول (1978) وبرشلونة (1992، 2011) وبايرن ميونخ بعد الفوز على غريمه الألماني بوروسيا دورتموند 2-1 في عام 2013.
الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا
ويتصدر ريال مدريد الإسباني في قائمة أكثر المتوجين بمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 14 لقبا.
ويأتي ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا، كالتالي:
1- ريال مدريد الإسباني - 14 لقبا
2- ميلان الإيطالي - 7 ألقاب
3- بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي -6 ألقاب
5- برشلونة الإسباني-5 ألقاب
6 - أياكس الهولندي - 5 ألقاب
7 - مانشستر يونايتد الإنجليزي- 3 ألقاب
8 - إنتر ميلان الإيطالي- 3 ألقاب
9 - يوفنتوس الإيطالي- لقبان
10 - بنفيكا البرتغالي- لقبان
11 - تشيلسي الإنجليزي- لقبان
12 - نوتينجهام فورست الإنجليزي- لقبان
13 - بورتو البرتغالي- لقبان