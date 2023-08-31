قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 تقام في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم الخميس، على أن تذاع عبر قناة "beIN Sports NEWS"، كما يقوم الاتحاد الأوروبي بنقل القرعة من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب".مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب لقب آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، على ملعب أتاتورك بإسطنبول، وتسعى كتيبة الإسباني بيب جوارديولا إلى الحفاظ على اللقب في نسخة 2024.بينما يعد نادي ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بـ "ذات الأذنين"، بعدما حصد اللقب في 14 مرة سابقة، ويأمل الملكي بقيادة مدربه المخضرم أنشيلوتي إلى استعادة لقب بطولته المفضلة في نسخة الموسم الحالي.في حين، يأمل برشلونة الإسباني بقيادة تشافي العودة إلى منصات التتويج أوروبيا، عقب الفشل الذريع في آخر 3 نسخ.مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد – إنجلتراريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية – إسبانيابايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج ويونيون برلين – ألمانيانابولي وميلان وإنتر ميلان ولاتسيو – إيطالياباريس سان جيرمان ولانس – فرنساويقسم الاتحاد الأوروبي الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا إلى 4 تصنيفات، ويُمنع في دور المجموعات أن يتواجد فريقان من نفس الدولة في مجموعة واحدة.ومن المتبع أن يتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 26 فريقًا بصورة مباشرة اعتمادًا على تصنيف الدوريات الأوروبية، وتأتي غلبة المشاركة كالعادة في صف الأندية الإسبانية والأندية الإنجليزية.في حين ستكون نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل تغييره بداية من الموسم المقبل وزيادة عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 36.ويتم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثماني مجموعات من أربعة، في القرعة، سيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية، كل منها من ثمانية فرق، بناءً على الآتي:يحتوي الوعاء الأول على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأبطال أفضل ست اتحادات بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي 2021-22، ونظرًا لأن مانشستر سيتي (بطل الدوري الممتاز 2022–23) فاز بدوري أبطال أوروبا 2022–23، فإن بطل الاتحاد السابع (هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في الوعاء الأول.تحتوي الأوعية 2 و3 و4 على الفرق المؤهلة المتبقية، بناءً على التصنيف، ولا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الاتحاد في مجموعة واحدة، وستشهد القرعة مشاركة يونيون برلين الألماني لأول مرة في دور المجموعات.يتضمن التصنيف الأول أبطال الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى بطل الدوري الأوروبي وبطلى الدوري البرتغالي ونظيره الهولندي.التصنيف الأول: مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - نابولي - برشلونة - إشبيلية - فينوردالتصنيف الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد – إنتر ميلان - بروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيغ - بورتو - أرسنالالتصنيف الثالث: شاختار - سالزبورغ - ميلان - لاتسيو - النجم الأحمرالتصنيف الثالث أو الرابع: نيوكاسل - سيلتيك - ريال سوسيدادالتصنيف الرابع: يونيون برلين – لانسبينما تأتي مواعيد دوري أبطال أوروبا حتى النهائي كالتالي:دور المجموعات - من 19-20 سبتمبر إلى 12-13 ديسمبر 2023، كالتالي:الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023دور الـ 16: 13-14 و20-21 فبراير إلى 5-6 و12-13 مارس 2024ربع النهائي: 9-10 أبريل إلى 16-17 أبريل 2024-نصف النهائي: 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024-النهائي: 1 يونيو 2024وينتظر أن يقام النهائي على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 2013 والثامنة عبر التاريخ، 3 منها في حقبة دوري الأبطال.وكان ميلان هو النادي الأول الذي حقق اللقب في ويمبلي عام 1963، وبعدها بخمسة أعوام أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يحقق اللقب على الإطلاق بعد الفوز على بنفيكا 4-1 بويمبلي أيضًا، بينما الفرق الأخرى التي حققت اللقب على هذا الملعب هي أياكس (1971) وليفربول (1978) وبرشلونة (1992، 2011) وبايرن ميونخ بعد الفوز على غريمه الألماني بوروسيا دورتموند 2-1 في عام 2013.ويتصدر ريال مدريد الإسباني في قائمة أكثر المتوجين بمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 14 لقبا.ويأتي ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا، كالتالي:1- ريال مدريد الإسباني - 14 لقبا2- ميلان الإيطالي - 7 ألقاب3- بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي -6 ألقاب5- برشلونة الإسباني-5 ألقاب6 - أياكس الهولندي - 5 ألقاب7 - مانشستر يونايتد الإنجليزي- 3 ألقاب8 - إنتر ميلان الإيطالي- 3 ألقاب9 - يوفنتوس الإيطالي- لقبان10 - بنفيكا البرتغالي- لقبان11 - تشيلسي الإنجليزي- لقبان12 - نوتينجهام فورست الإنجليزي- لقبان13 - بورتو البرتغالي- لقبان