الحمادي جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني بعد اكتمال اصدار جوازه

وقال المنسقُ الإعلامي للمنتخبِ الوطنيّ، محمد عماد، إنه "بات بإمكان لاعب المنتخب الوطني "علي الحمادي" المحترف في صُفوف ويمبيلدون الانكليزي مراجعة السفارة العراقيّة في لندن من أجل تسلم جوازه الجديد الذي صدرَ مؤخراً ".واضاف: "الاتحاد العراقيّ لكرة القدم تابعَ موضوعَ إصدار الجواز مع الجهاتِ المعنية والتي كانت متفانيةً في عملها سواء من قبل القائمين في السفارةِ العراقية في لندن أو مديريّة شؤون الجوازات في بغداد، مع سرعةِ استجابتهم وتعاونهم مع لجنةِ المغتربين في اتحادنا وانجازهم جواز السفر العراقيّ للاعب علي الحمادي كي تتسنى له المشاركةُ في الاستحقاقاتِ القريبة للمنتخب العراقي".