انتر ميلان يتعاقد رسميا مع نجم بايرن ميونخ

وقال نادي إنتر ميلان في بيان له إن عقده مع بنجامين بافارد، المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2018 مع منتخب بلاده، سيكون طويل الأمد، من دون أي تفاصيل، ولكن تقارير كشفت أن المدافع الفرنسي انتقل إلى النادي الإيطالي بعقد يمتد لـ5 سنوات، مقابل 30 مليون يورو.وكتب النادي الإيطالي في "تغريدة" عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الأمر حقيقي، بافارد هنا.."، مع نشر صورة للاعب بجانب الكؤوس التي حققها إنتر ميلان على مدار تاريخه.يذكر أن بنجامين بافارد (27 عاما) انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ في عام 2019، قادما من نادي شتوتغارت الألماني، وتوج مع الفريق البافاري بعدة ألقاب بينها الدوري الألماني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.